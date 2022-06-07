Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.632,07
ALTIN
995,36
DOLAR
16,77
STERLİN
21,07
EURO
17,97
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi

BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek binaların elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Evlerini boşaltmayanlar ile ekipler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

07 Haziran 2022 Salı 15:27
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararı alındı. Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüme giren dükkan ve dairelerin elektrik ve sularını kesmeye başladı. Ancak ev ve iş yerlerini boşaltmayanlar ekiplere tepki gösterdi.  Elektriği kesmeye çalışan görevliler vatandaşlar tarafından engellendi. Zaman zaman gerginlik arttı. Fenalık geçiren iki kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şenel Yıldız, "Burası Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada. 2 yıldır burada kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Halk verdikleri muvafakatnameyi kabul etmiyor. Bana uygun sözleşme yap. Buranın garantisini ver. 5 binlik ve binlik planları Cuma günü Bölge İdare Mahkemesinden tamamen iptal edildi" dedi.  Yıldız, "Kendilerine 160 tane dava açtık. Üst mahkemeye başvurduk. Ama hiçbir şekilde dinlemiyorlar" diye konuştu.

MART AYINDA TAHLİYE İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Beyoğlu Belediyesi'nden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleşecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak.

Açıklamada, "Mart ayında muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce her bir hak sahibinin teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğini dair bilgilendirildiği açıklandı.

Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluFetihtepe MahallesiKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar'da cinayet
Bağcılar'da cinayet
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı
Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı
Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi