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Beyoğlu'nda kaçarken girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar

Beyoğlu'nda kontrol noktasında üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ters yöne girip polis aracına çarparak yaralanan gençler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:51
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Beyoğlu'nda kaçarken girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 22.00 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 16-17 yaşlarındaki iki kişi, Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan denetim noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayıp hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri hemen kaçan motosikletlilerin peşine düştü. Bir süre sonra Dolapdere istikametinden tekrar Piyalepaşa Bulvarı'na doğru ters yönden giren motosiklet, karşı yönden gelen trafik polislerinin otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle  bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra  ambulans ile hastaneye götürdü. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluPolisşüpheliTrafik Kazası
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