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Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması nedeniyle içeride bulunan 12 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:41
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Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre,  üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Birden alev alan trafo nedeniyle işyeri duman altında kaldı. İçeride bulunanlar dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslara alınarak oksijen verildi. Bazıları da hastaneye sevk edildi.

Duman dolan işyerinden dışarı çıkan Ali Günal “Burası tekstil firması. Yeni işbaşı yapmıştık. Aşağıdan ses geldi. Tak diye elektrikler kesildi. Trafonun yetmediğinden galiba. Sonra çatırtı, kütürtü başladı. Biz içeride kaldık. Yangın merdivenlerinden ve yan taraftan çıktık. Dumandan etkilenenler oldu. Biz onlara yardım ettik. Ambulanslarla gidenler oldu. Çok şükür iyi haberlerini aldık. Sağ sağlim çıktık işte" dedi.

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi bir saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

DHA

Son Güncelleme: 20.09.2021 11:06
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluIşyeriYangınİtfaiye
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