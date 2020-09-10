Beyoğlu'nda geçen yıl yangında 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

BEYOĞLU'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.