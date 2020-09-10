Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1099
ALTIN
468.053
DOLAR
7.4675
STERLİN
9.7517
EURO
8.8310
Muz yüklü konteynerde 112 kg uyuşturucu
Son Dakika
Muz yüklü konteynerde 112 kilogram...
Dolar 7.48 lirada
Son Dakika
Dolar 7.48 lirada
Oghenekaro Etebo: Mutluyum
Son Dakika
Oghenekaro Etebo: Mutluyum
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca koronavirüste son durumu...
Polis otomobili bariyere çarptı: 2 yaralı
Son Dakika
Polis otomobili bariyere çarptı: 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyoğlu'nda geçen yıl yangında 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

BEYOĞLU'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:17
3 Okunma
Beyoğlu'nda geçen yıl yangında 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

Yangın saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.  ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

DAHA ÖNCE YANAN BİNADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen sene Mart ayında aynı binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluYangınEvBina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem denetimi
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem denetimi
Sultanbeyli'de 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Sultanbeyli'de 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü
Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul'da minibüslere ayakta yolcu denetimi
İstanbul'da minibüslere ayakta yolcu denetimi
Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı
Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı
TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu
Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
Afgan işçiler dehşeti yaşadı: 2 yaralı
Afgan işçiler dehşeti yaşadı: 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans