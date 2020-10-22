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Beyoğlu'nda 'Çukur' operasyonu devam ediyor

22 Ekim 2020 Perşembe 09:25
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Beyoğlu'nda 'Çukur' operasyonu devam ediyor

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'Çukur Operasyonu'nu devam ediyor. Önceki gün sabah saatlerinde Tarlabaşı'nda başlayan ve 57 adrese yapılan baskınların ardından ekipler saat 00:00'ı gösterdiğinde Camiikebir Mahallesi'nde bulunan otellere baskın yaptı. 

EKİPLER LİSTELERLE ODADA KALANLARI KARŞILAŞTIRDI

Hakkında arama kararı bulunan isimlerin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda otele baskın yapıldı. Otellerin emniyete verdikleri listelerle, odada bulunan isimleri karşılaştıran ekiplerin arama işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluçukurOperasyonPolisNarkotik
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