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Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:12
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Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlama merasimi yapan kişiler trafikte tehlikeli anlar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen kişiler bir akaryakıt istasyonuna girip arkadaşlarını havaya fırlattı.

Otomobillerin camlarından sarkan kişiler yüksek müzik dinleyerek trafikte seyretti. Konvoydaki kişiler bir ara bulvar üzerinde araçları ile yolu trafiğe kapattı. Asker uğurlama konvoyunda çok sayıda kişinin otomobil camından sarktığı ve çocukların da olduğu görüldü. 

DHA

Son Güncelleme: 10.06.2020 08:15
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluAskerUğurlamaKoronavirüsPandemi
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