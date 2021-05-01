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Beylikdüzü’nde semt pazarı tahsisi

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından semt pazarı tahsis ilanı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:18
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Beylikdüzü’nde semt pazarı tahsisi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, 5 yıl üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Belediye mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, 228 üretici olmak üzere toplam 1141 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 148 üretici olmak üzere toplam 741 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacak.

İhale bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜSemt Pazarı
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