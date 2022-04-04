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Beylikdüzü’nde inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

BEYLİKDÜZÜ’nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:47
Beylikdüzü’nde inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜİnşaatİşçiKazaVefat
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