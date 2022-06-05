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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgaları...

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05 Haziran 2022 Pazar 11:38
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgaları...

İSTANBUL (DHA)

Beylikdüzü'nde, ağabey-kardeş sokak ortasında birbirine girdi. Kardeşlerden biri bindirilmek istediği polis otosunun camını kırdı. Büyükçekmece'de de, erkek ile kadın, tekme tokat kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'ndeki olay, dün 00.15 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.P. ve M.C.P isimli ağabey kardeş, caddedeki restoranda alkol alırken tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekanda başlayan kavga, dışarıya taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey kardeşi ayırmaya çalıştı. Kendilerini ayırmak isteyen ekiplere tepki gösteren H.M.P.,  polis otosuna tekme atıp, camını kırdı. Bunun üzerine müdahale eden polisler, kardeşleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kavga eden kardeşlerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde alkollü oldukları öne sürülen erkekle kadın, tartışmaya başladı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkelenen kişi, kadına tokat attı. Bağırma seslerinin üzerine çevredeki, araya girmeye çalıştı. Bu sırada kadın tekme ve tokat atarak karşılık verdi. Vatandaşların müdahalesi ile ayrılan taraflar, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay hakkında her iki tarafın da şikayette bulunmadığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜBüyükçekmeceSokak Kavgaları
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