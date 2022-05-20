Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği

Sahil Mahallesi'nde bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında bazı villaların yıkılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde villaların yıkımı için belediyeye ait ekipler geldi. Villalarda kaçak olarak yaşadığı belirtilen bazı yabancı uyruklu kişiler, yıkım ekiplerine zorluk çıkardı. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yabancı uyrukluların bir kısmı karşı koymadan adresten ayrılırken, zorluk çıkaranların tahliye işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.