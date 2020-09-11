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Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki genç, parkta bıçaklanarak öldürüldü

Beylikdüzü'nde, daha önceden tartışma yaşadıkları grupla parkta karşılayan 19 yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gençlerden Berat Çerman hayatını kaybederken son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

11 Eylül 2020 Cuma 09:51
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Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki genç, parkta bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 16 Ağustos'ta saat 21.40 sıralarında Beylikdüzü'nde bir parkta yaşandı. İddiaya göre, Berat Çerman (19) ile bir grup arasında daha önce "Kız arkadaşıma baktın" tartışması yaşandı. Bu tartışmanın ardından aynı grupla parkta bir araya gelen Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U., bıçaklı saldırıya uğradı. Faruk U. aldığı bıçak darbesinin ardından olay yerinden kaçmayı başarırken grupta bulunanlar birçok yerinden bıçakladıkları Berat Çermen'ı uzun süre de tekmeledi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Berat Çerman, yakınlarda bulunan bir bakkala kadar süründü. Bakkalın önünde düşen genci görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Berat Çerman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faruk U. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Bıçaklandıktan sonra yakınlardaki bir bakkala kadar sürünen Berat Çerman'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berat'ın bakkalın önüne sürünerek geldiği görülüyor. Devamında, yaralı genci görenler sağlık ekiplerine haber veriyor. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri sedyeye aldıkları Berat Çerman'ı hastaneye götürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜCinayet
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