Beykoz’da kaza

İSTANBUL, (DHA)

Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Kaza yeri havadan da fotoğraflandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti.