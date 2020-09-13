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Beykoz'da yağmur

Beykoz'da yağışa hazırlıksız yakalandılar

13 Eylül 2020 Pazar 16:55
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Beykoz'da yağmur

İSTANBUL (DHA)

İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağışa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü. 

Anadolu Yakası'nda yağmur geçişleri yaşanıyor. Yağış özellikle Sultanbeyli, Sancaktepe, Şile ve Beykoz'da etkili oldu. Beykoz'da bazı vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ise ceketlerini başlarına tutarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.  

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARIDA BULUNDU 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan mesajda, "Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleriyle Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozYağmur
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