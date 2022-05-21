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Beykoz'da kadın cinayeti

BEYKOZ'da Mesut Uzun(60), birlikte yaşadığı Handan Uyaroğlu (41)'nun tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:39
Beykoz'da kadın cinayeti

Olay sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre eşinden ayrılan 2 çocuk babası Mesut Uzun kendisi gibi eşinden ayrılan Handan Uyaroğlu ile yaklaşık 6 ay önce birlikte yaşamaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

İkili arasında erken saatlerde bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Uzun ruhsatsız silahı ile Handan Uyaroğlu'nu göğsünden vurdu. Uzun evin içinde rast gele ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan biri sokaktaki aracın camına isabet etti. Mesut Uzun daha sonra arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Uzun daha sonra aynı silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeriye giren ekipler Mesut Uzun ve Handan Uyaroğlu'nu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Uyaroğlu'nun hayatını kaybettiğini, Uzun'un ise yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Uzun, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Handen Uyaroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞLARINI 'ARAYARAK YANLIŞ YAPTIM' DEMİŞ 

Mahallede esnafından Hakan Aras, "Sabah 06.00 sıralarında silah sesleri duyulmuş. 08.00 gibi de polis ve ambulans geldiğini gördük" diye konuştu. Yardım etmek için eve girdiğini söyleyen Halil Bozkurt ise, "Ambulans geldi ve yardım istediler. İçeri girdiğimizde bir kişi yaralı, bir kişinin de vefat ettiğini gördüm. Daha önce de kavga ediyorlarmış. Tartışma büyüyünce kadını vurmuş" diye konuştu.

Komşuları Fazlı Gedik de "Sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak 'Yanlış yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum' demiş" şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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BeykozKadınKadın CinayetiCinayetIntihar
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