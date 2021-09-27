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Beykoz'da çakar ve siren denetimi

Mustafa ESEN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren kullanarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik polisin denetimleri sürüyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:12
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Beykoz'da çakar ve siren denetimi

Beykoz’da TEM otoyolu üzerinde denetim yapan ekipler, çakar kullanan sürücüleri durdurarak tek tek kontrolden geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetimi sürüyor. Haftanın ilk günü mesai saatlerinde Kavacık’ta TEM otoyolu üzerinde çalışma yapan ekipler, güvenlik şeridini kullanan çakarlı araçları tek tek durdurarak denetledi. Denetim boyunca çakar ve siren kullanan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Kural dışı çakar ve siren kullanan araçlardaki azalma dikkat çekerken, denetimler sırasında emniyet şeridi kullanan bir çok sürücüye ceza uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozAraçSirenTrafikPolisDenetimçakar
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