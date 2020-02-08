Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Son Dakika
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Söylediklerimin arkasındayım
Son Dakika
Söylediklerimin arkasındayım
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
Son Dakika
Yük gemisi karaya oturdu
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu...
Dünya THY’yi izledi
Dünya THY’yi izledi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beykoz'da ara sokaklarda kar...

Beykoz'da ara sokaklarda vatandaşların zor anları

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:11
0 Okunma
Beykoz'da ara sokaklarda kar...

İstanbul (DHA) 

Beykoz'da vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorluk çekti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, soğuk havayla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yollarda buzlanmaya neden oldu.  Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar sabah işlerine gitmek üzere araçlarını bulunduğu yerden çıkaramadı, bir kişi ise hastasını hastaneye götüremedi. Belediye ekipleri ise öğle saatlerinde bölgede tuzlama çalışmalarına başladı. 

“HASTAMIZ VAR ARABAYI ÇIKARTAMIYORUZ"

Hastasını hastaneye götürmek için aracını çıkartmaya çalışan mahalleli Şenol Solak, “Kar yağdı mı böyle oluyor işte. Hastamız var, arabayı çıkaramıyoruz, yollara tuz atmadılar. Şu hale baksana. Ne yapacağız şimdi? Ana halterlere tuz attılar. Beykoz Gümüşsuyu burası, İstanbul'un en değerli yeri, şu yolun haline bak. Hastamız var, arabayı çıkartamıyoruz. Kar lastiği de taktık. Tuzlama işlemi şu anda yok. Akşamdan beri aynı. Ne aşağı iniyoruz, ne yukarı çıkabiliyoruz. Bekleyeceğiz artık, kar kesilecek, klimayı açacağım camlar ısınacak. Buz öyle çözülür. Bugün buradan çıkamam, kar bir şey değil yollar buz tutmuş. Belediyeyi bekliyoruz, inşallah gelir. Dün akşam başladı kar, öğlen oldu bir tane kar arabası, tuzlama arabası görmedim. Kendi imkanlarımızla uğraşıyoruz" dedi. 

“BUGÜN KARDAN DOLAYI ÇALIŞMADIK"

Bir diğer mahalleli Nuri Turak ise, "Bundan 5-6 yıl önce böyle bir önlem almıyordu belediye, yollar kapanıyordu. Artık çalışma yapıyorlar, bir- iki saat sonra saat 1'e doğru yollar açılacak, tuzları attılar. Sabah kar yağınca öyle oldu kaldık ama şimdi açılacak yol" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor
İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek
Görenler şaşkına dönüyor; altı tarih üstü otel
Görenler şaşkına dönüyor; altı tarih üstü otel
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim