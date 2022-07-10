Beykoz'da 6 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Beykoz Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki çanak antene saat 04.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bina boşluğunda yangın çıktı. Alevler binanın zemin katına sıçradı. Apartman sakinleri tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bina yöneticisi Muhammet Yüksel, "Yönetici olduğum için herkesi uyandırmaya çalıştım. Stresli bir gece geçirdik. Çanak antene bağlı olan bütün kabloların eridiğini biliyoruz. Televizyonu açtığımızda aşırı yüklenme olduğu bilgisi var. Şu an tam ne olduğunu bilmiyoruz rapor çıkana kadar. Çatıda aydınlık diye bir bölüm var bina boşluğu. Orada cam vardı o kırıldı. Dolayısıyla oradan yağmur akıyor aşağı doğru. Bu da bir tehlike unsuru."dedi.