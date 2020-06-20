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Beşiktaş’taki projeleri yerinde inceledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu Beşiktaş’ta ağırladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:15
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Beşiktaş’taki projeleri yerinde inceledi

Başkan Akpolat, Kaftancıoğlu’na Beşiktaş’ta hayata geçirilen projeler ve salgın sürecinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu gerçekleştirilen çalışmalar için Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu dün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı makamında ziyaret etti. CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, İl yöneticileri, Beşiktaş Belediyesi Meclis ve Grup Başkan vekilleri, Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu ziyarette Başkan Rıza Akpolat ziyaret anısına bir süre önce yanan İzmir ormanlarına dikilecek fidanları temsilen İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na anı plaketi verdi.

KAFTANCIOĞLU, BEŞİKTAŞ'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Dr. Canan Kaftancıoğlu sonrasında ise Akpolat tarafından hayata geçirilen ve projelenen çalışmaları yerinde inceledi. Etiler Sanatçılar Parkı’nda bulunan sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Kaftancıoğlu vatandaşın rahat nefes alabildiği bu mekanda yapılan düzenlemeler için çalışanlara teşekkür etti. Kaftancıoğlu ardından Beşiktaş’ta hayata geçirilecek olan yoksullukla mücadelede önemli bir yere sahip olacak olan Halk Market Projesi’nin detayları konusunda Başkan Akpolat’tan bilgi aldı. Sonrasında Dr. Canan Kaftancıoğlu Beşiktaş’taki öğrencilerin eğitim ihtiyacının yanı sıra sosyalleşmesi için Akşit Plaza’da hayata geçirilen Beşiktaş Akademi ve Karaoğlan Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrencilerin yemek sorununa büyük bir çözüm getireceği belirtilen ÖğrenciYE projesi hakkında da bilgi alan Kaftancıoğlu yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Akpolat, ‘’Parti örgütümüzde yıllardır birlikte mücadele verdiğimiz İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu Beşiktaş'ta ağırladık ve güncel faaliyetlerimizi yerinde aktarma fırsatı bulduk. Ziyaretinden ötürü kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz‘’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBelediyeCHPCanan KaftancıoğluRıza AkpolatBaşkan
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