Beşiktaş’ta ‘Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’ hizmete başladı

Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği Merkez de kadınlara pek çok hizmet sunulacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün Kadın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek, ‘’Kadınların susmadığı, özgürce haklarını aradığı, daha eşit, daha özgür bir Beşiktaş için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Türkiye’nin ve birçok ülkenin toplumsal sorunu olan kadına yönelik şiddete karşı sürdürülebilir politikalar ve uygulamalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi şiddete uğrayan kadınların ve çocuklarının yararlanabileceği bir hizmeti daha Beşiktaş’a kazandırdı. Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’ni vatandaşların hizmetine açtı.

ŞİDDET GÖREN KADINLAR İLE ÇOCUKLARI HUKUKİ VE PSİKOLOJİK DESTEK ALABİLECEK

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir birim olacak. Kadın Dayanışma Merkezi bir sığınma evi değil, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Aynı zamanda bünyesinde 1 psikolog, 1 avukat ve istihdam bürosu personeli ile çalışarak vatandaşlara hizmet verecek. İlçeye kazandırılan Kadın Dayanışma Merkezi’nin yapısı ve faaliyet alanları kurulmadan önce ciddi bir analiz ve araştırma kapsamı sonucunda katılımcılık esasına uygun olarak belirlendi. Bu kapsamda dayanışma merkezinde; Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Bostanı, Atölye ve Eğitim Salonları, STK’ların Kullanımına Açık Toplantı Salonu, Kadın Dayanışma Merkezi ve İstihdam Ofisi ve Kadınların kendine vakit ayırabileceği bir de Yalnızlık Odası bulunuyor.

RIZA AKPOLAT: KADINLARIN MARUZ KALDIKLARI TÜM ŞİDDET BİÇİMLERİNİ SONLANDIRMAK ZORUNDAYIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Zeynep Karaman ile beraber faaliyete başlayan Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Müdürlük çalışanlarından bilgi alan Başkan Akpolat kadınların özgürce yaşadığı bir Beşiktaş için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘’Değerli komşularım,

Ülkemizde hemen her gün, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddetin trajik sonuçlarına tanık oluyoruz. Pandemi döneminde de maalesef ev içi şiddette artış oldu. Kadınların, sırf kadın oldukları için maruz kaldığı tüm şiddet biçimlerini sonlandırmak zorundayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi kentimize kazandırdık. Merkezimiz tamamen Beşiktaşlı kadınların talep ve beklentilerine göre, kadınlar için bir yaşam ve üretim alanı niteliğinde tasarlandı. Burası, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik, hukuki, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri, sığınma evi öncesi ve sonrasında onları psiko-sosyal açıdan destekleyen bir merkez. Beşiktaş Belediyesi olarak, hayatlarındaki zorlukları aşmaları, sorunları çözmeleri ve şiddetten korunmaları için kadınlara her anlamda destek olmak, bizim önceliğimizdir. Kadınların susmadığı, özgürce haklarını aradığı, daha eşit, daha özgür bir Beşiktaş için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz!’’

KADIN DAYANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİ’NDEN NASIL DESTEK ALABİLİRİM?

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi içerisinde hizmet sunan; Kadın Dayanışma Merkezi, Eşitlik, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları birimlerimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde çalışır. Etkinlik, atölye ve performansların olduğu günlerde merkez mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hizmet verir.

Şiddet gören kadınların ve çocuklarının psiko-sosyal destek aldıkları Kadın Dayanışma Merkezi randevu sistemi ile çalışır. Merkezden destek almak için telefon ile görüşme talep edip randevu gün ve saati belirlenir. İlk görüşme sosyal çalışmacılarla yapıldıktan sonra barınma, psikolojik, hukuki ve sosyal haklarınız konusunda ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilirsiniz.

NASIL DESTEK OLABİLİRİM DERSENİZ?

İlgi alanlarınızı, deneyimlerinizi, eğitim birikiminizi başka kadınlarla paylaşmak isterseniz kendi içeriklerinizi sunabilirsiniz. Komşularınıza, arkadaşlarınıza ve sevdiğiniz tüm kadınlara Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’nde bahsedebilirsiniz.