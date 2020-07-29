Beşiktaş’ta İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekmek için dijital anıt dikildi

İSTANBUL - Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin kökeninin, toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe dayandığı tespitinden yola çıkan Beşiktaş Belediyesi'nin, kadın ve erkek arasında eşitliğin tam olarak tesis edilmesini hedefleyen ve Türkiye’nin taraf olduğu ‘İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekmek amacıyla sergilediği Dijital Anıt, bayramın ilk gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Bayramdan sonra da çarpıcı içeriklerle sergilenecek anıt, toplumsal farkındalık çalışmalarına devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Cinsiyet temelli ayrımcılığa ve kadınlara yönelik şiddetin tüm biçimlerine karşıyız. Şiddetsiz bir hayatın güvencesi İstanbul Sözleşmesi tam uygulanmalıdır. Eşitlik mücadelesinde tüm kadınların yanındayız" dedi.