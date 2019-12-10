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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 3'üncü yılında anıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 3'üncü yılında anıldı.

10 Aralık 2019 Salı 16:45
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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı

 İSTANBUL - Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile şehit yakınları katıldı. Şehitler anıtına çiçekler bırakılmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törende şehitler için Kuran'ı kerim okunup dua edildi.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "3 yıl önce Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın hemen sonrasında hain ve bölücü terör örgütü tarafından alçakça bir saldırı yapıldığını belirterek, "39 polisimiz şehadete koşmuştur. Sivil vatandaşlarımız da şehit olmuştur. Biz onların acılarını hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Şehadete ulaşmalarının 3. sene-i devriyesinde arkadaşlarımızla buradayız. Fatihamızı gönderdik, duamızı ettik. Bütün şehitlerimizin makamı cennet olsun. Ülkemizin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, kardeşliğimiz için ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız milletinden aldığı güçlü; inancımızdan, medeniyetimizden aldığımız cesaret ve tecrübeyle, Allah'ın izniyle bu terör örgütünün kökünü kazıyacağız." dedi. 
 

BJK BAŞKANI ÇEBİ: ONLARA MİNNETTARIZ

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Makamları cennet olsun. Sivil arkadaşlarımız da vefat etti. Bir çalışan arkadaşımız şehit oldu. Saldırının olduğu tarihteki maçta 40 bin taraftarımız vardı. Güvenlik güçlerinin dikkati ve sahiplenmesiyle 40 bin Beşiktaşlının, yoldan geçenlerin hayatta kalmalarını sağladılar. Kendileri şehit oldular. Onlara minnettarız. Terörün Türkiye'nin belasıdır. Umuyorum ki kısa zamanda sonlanacak. Bazıları bu terörün bitmeyeceğini anlatmaya çalışıyor ama azaldığını sizler de görüyorsunuz. Son can çekişleri bunlar. Hükümetimize, devletimize, ordumuza, polisimize, terörle mücadele eden herkese başarılar diliyorum, onları Allah'a emanet ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.
 

SÖNMEYEN BİR ATEŞ YAKTILAR

Patlamada şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik'in annesi Mukaddes Özçelik "Hayattan kopardılar, sönmeyen bir ateş yaktılar. Her gün yanıyor." diyerek acısını dile getirdi.

DHA

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