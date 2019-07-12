Beşiktaş'ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Kaza, Barbaros Bulvarı girişinde 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş istikametinde seyir halindeki Bülent Bulut'un kullandığı taksi, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüjdeki trafik polisi Bilal T.'ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle başını refüje çarpan polis, yaralandı. Yaralı polis için ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansa alarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

TAKSİ SOFÖRÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Taksi sürücüsü kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yerde yatan polis hastaneye kaldırıldıktan sonra büyük şok yaşayan Bülent Bulut, "Başka bir araç beni sıkıştırınca refüje çıktım. O sırada refüjdeki polise çarptım" dedi. Taksi sürücüsü alkol kontrolü ve işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.