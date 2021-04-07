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Beşiktaş'ta silahlı saldırı

Beşiktaş'ta silahlı saldırı dehşeti : 4 yaralı

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
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Beşiktaş'ta silahlı saldırı

İstanbul DHA 

Beşiktaş Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSilahlı Saldırı
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