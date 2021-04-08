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Beşiktaş'ta panelvan minibüsün çarptığı ağaç devrildi: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta yağışlı havayla beraber sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs önce aydınlatma direğine ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken kazada bir kadın hafif yaralandı. 

08 Nisan 2021 Perşembe 09:34
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Beşiktaş'ta panelvan minibüsün çarptığı ağaç devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametinden, Eminönü istikametine seyir halindeki 50 LA 464 plakalı panelvan minibüsün sürücüsü Ali Öztürk, Dolmabahçe Sarayı önüne geldiğinde yağışlı havanında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs önce aydınlatma direğine ardından da kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi. Kazada minibüste bulunan Emine Öztürk hafif yaralanırken sürücü Ali Öztürk ise kazadan yara almadan kurtuldu. 

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralı kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa alınan Emine Öztürk, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KAZA NEDENİYLE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırdı. Kaza yapan minibüsün de çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYağmurKazaTrafik Kazası
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