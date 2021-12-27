Beşiktaş'ta İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın

Beşiktaşta bulunan İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın çıktı. Klima motorunun yanması nedeniyle çıkan yangında binanın duvarı yandı. Yangın, Beşiktaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Beşiktaş'ta bulunan İbrahim Paşa Köşkü'nde saat 10.00 sıralarında klima motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar bir yandan alevlere yangın tüpleri müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Dar sokaklar nedeniyle yaya olarak olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler, yanan duvarda soğutma çalışması yaptı. Köşkte ünlü bir tekstil firmasının sahibinin kaldığı öğrenildi.