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Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun

BEŞİKTAŞ'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı. 

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:31
Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahsaldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKuruçeşmeOtomobilGaleriSilahSaldırıKurşun
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