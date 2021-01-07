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Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu

BEŞİKTAŞ Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama yaptı. 

07 Ocak 2021 Perşembe 09:04
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Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu

Olay Beşiktaş, Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu. Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde olay yerine gelecek dalgıç ekiplerinin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgli soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDenizIntiharArnavutköy
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