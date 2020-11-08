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Beşiktaş'ta cip 4 araca çarptı: 2 yaralı  

BEŞİKTAŞ Arnavutköy sahil yolunda cip, 4 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken araçlar hurdaya döndü. 

08 Kasım 2020 Pazar 09:32
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Beşiktaş'ta cip 4 araca çarptı: 2 yaralı  

Kaza, Beşiktaş Arnavutköy sahil yolunda 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Etka Köroğlu'nun kullandığı hızlı olduğu iddia edilen 34 JE 842 plakalı cip, park halinde olan ve seyir halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada Etka Köroğlu ile çarptığı araçların birinde bulunan Ferhat Yener Tatlıoğlu yaralandı.  Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşçipTrafik KazasıKaza
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