Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
Beşiktaş sahilleri temizleniyor
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
“Spor çevredeki virüs yükünü arttırıyor”
Fatih'te yankesicilik şoku
Fatih'te yankesicilik şoku
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş sahilleri temizleniyor

Lodos nedeniyle Beşiktaş sahillerinde oluşan kirlilik temizlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlara çağrıda bulunarak "İstanbul'da lodos fırtınasının etkisiyle kıyılarda kirlilik oluşabiliyor. Kıyılarımızın temizlenmesi düzenli olarak gerçekleştirilecek" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 12:13
0 Okunma
Beşiktaş sahilleri temizleniyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ A.Ş ekipleri Ortaköy’de şiddetli lodos nedeniyle oluşan deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ı ziyaret ederek ortak yürütülen çalışmalar hakkında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulamıştı. İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu da geçtiğimiz günlerde çözülmüştü.


Bugün yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vatandaşlara çağrıda bulundu. Akpolat: “İstanbul'da lodos fırtınasının etkisiyle kıyılarında kirlilik oluşabiliyor. Böyle bir manzaraya rastlarsanız İBB Beyaz Masa’ya bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sahilleri TemizleniyorLodos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri depreminde minaresi yıkılan Avcılar'daki caminin yıkımına başlandı
Silivri depreminde minaresi yıkılan Avcılar'daki caminin yıkımına başlandı
Fatih'te yankesicilik şoku
Fatih'te yankesicilik şoku
AVM'lerde müşteri ve ciro artışı başladı
AVM'lerde müşteri ve ciro artışı başladı
Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık
Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
Adnan Oktar davasında tahliye yok
Adnan Oktar davasında tahliye yok
George Floyd için ABD Başkonsolosluğu önünde eylem
George Floyd için ABD Başkonsolosluğu önünde eylem
Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Yeni kurallar uygulanan toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler
Yeni kurallar uygulanan toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı