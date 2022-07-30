Beşiktaş Belediyesi’nin başlattığı Saha Çözüm Hareketi Kuşadası’nda hayata geçiyor

Beşiktaş’ta alanında uzman ve dinamik gençlerden oluşturulan ekipler, ilçede 94 binin üzerinde hane, 10 binin üzerinde iş yerine giderek ilk defa sınırları içinde bulunan bütün ev ve iş yerlerini ziyaret ederek kapsamlı bir envanter çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Saha Çözüm Hareketi’ uygulaması sırasıyla, Kartal Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi'nden sonra Kuşadası Belediyesi’nde de hayata geçiyor.

Beşiktaş Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi arasında dayanışmayı ve dostluğu geliştirmek amacıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel arasında imzalanan protokol ile Saha Çözüm Hareketi’nin usul ve esaslarına ilişkin bilgiler Kuşadası Belediyesi ile paylaşılacak ve iki belediye bu konuda iş birliği içerisinde hareket edecek.

“SAHA ÇÖZÜM PROJESİYLE FARKINDALIK OLUŞTURARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYORUZ”

Protokol töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları dile getirdi:

“Biz sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla, göreve geldiğimiz andan itibaren bulunduğumuz kentleri katılımcı bir anlayışla yöneteceğimize dair sözler verdik. Bu katılımcı anlayışın gereğini yerine getirmek amacıyla önce halk toplantıları gerçekleştirdik. Sonrasında pandeminin başlamasıyla beraber insanlar evlerine çekildi. Biz de hızlıca bu sorunları nasıl çözeriz, zorda kalmış vatandaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz diye projeler ürettik ve hayata geçirmeye başladık.

“Hızlıca 120 kişilik bir ekip oluşturduk. Beşiktaş’ta 65 iş günü içerisinde 93.540 hane 10 bin üzeri iş yerini ziyaret ettik. Semtimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, taksi duraklarını, sivil toplum kuruluşlarını, 9 tane üniversitemizi ziyaret ettik. Taleplerini önerilerini eleştirilerini dinledik. Ortaya çıkan verileri analiz ettik. Bunu bir fırsata dönüştürdük. Göreve geldiğimizde belli başlı veriler belediyenin envanterinde vardı. Bu envanterde 118 tane ihtiyaç sahibi aile vardı.

“Ancak saha çözüm ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde bu sayının 1228 olduğunu tespit ettik ve onun üzerine ‘Halk Market’, ‘Halk Mağaza’, ‘Aşevi’ gibi, seçimde göreve gelirken vaat etmediğimiz, Beşiktaş için öncelemediğimiz uygulamaları hayata geçirdik. Beşiktaş’ta bile bu hane sayısının 1228’li hanelere ulaştığı; tabii bu rakam bunu ifade edebilen vatandaş sayısı bir de bunu söyleyemeyenlerin bir bu kadar olduğunu söylersek çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı ve vatandaşlarımız için hızlıca çözüm üretmemiz gerektiğini düşündük. Açtığımız aşevinde günlük 8 bin haneye sıcak yemek veriyoruz.

“Tabi Beşiktaş’taki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla farklı ilçelerdeki ihtiyaç sahipleri bir değil. Çünkü ilçemizdeki birçok insanımız pandemi sürecinde farklı nedenlerle işlerini kaybedip iflas ettiler. Sosyal yardım alabilen vatandaşın üzerine kayıtlı evinin olmaması gerekiyor ancak Beşiktaş’ta tapulu evi olmasına rağmen işini kaybedip iflas etmiş buzdolabında yemeği olmayan vatandaşlarımız var. Bunları da artık biz ihtiyaç sahibi aile olarak değerlendiriyoruz. Bunların hepsine Saha Çözüm Hareketi kapsamında bir farkındalık oluşturarak çözümler bulduk. Saha çözüm hareketini bir konsept haline getirdik. Elde etmek istediğimiz bütün verilere bu çalışma neticesinde kavuştuk.

“Şimdi mahalle mahalle, sokak sokak problemleri biliyor ve oradan gelen sorunlara 48 saat içinde cevap veriyoruz. Bu bir sistem aslında. Bu sisteme ilişkin, Kartal Belediyemiz, Beylikdüzü Belediyemiz, Bodrum Belediyemiz ve Yenişehir Belediyemiz ile protokolümüzü imzaladık. Şimdi de Kuşadası Belediyemizle protokol imzalayarak hayata geçiriyoruz. Niyetimiz, Saha Çözüm Hareketi’ni bir Türkiye projesi haline getirip CHP’li bütün belediyelerde uygulanabilir hale getirmektir."

“KUŞADASI BELEDİYESİ OLARAK BU SÜRECE DÂHİL OLMAKTAN OLDUKÇA MUTLUYUZ’’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise yaptığı açıklamada “Rıza Başkanım çok güzel ifade etti. Sorunlar her yerde aynı. Ama sorunlara çözüm için hangi perspektiften yaklaşılması gerektiğini bilmek önemli. Burada belediyeciliği kıymetli kılan şey, bir belediye başkanının liderliğinde organize edilmiş ekiplerin o sorunlara nasıl yaklaştığı, nasıl çözdüğü. Başkanım bunu Saha Çözüm Hareketi’yle başardı biz de Güvercin Masa projesiyle yapmaya çalıştık. Burada kıymetli olan Saha Çözüm Hareketi’nin organize, planlı, dijital dünyayı doğru kullanan çok güzel örgütlenmiş bir yapı olması. Güvercin Masa’da da biz benzer bir yol almış olsak da eksik olan hususlar var ve başkanımla bunları tamamlayacağız. Kültür sanat alanında Beşiktaş en ileri ilçelerden birisi ve aynı zamanda bu konuda da birbirimizi destekleme sözü verdik. Sosyal belediyeciliğin her geçen gün öneminin arttığı günleri yaşıyoruz. Dün muhtaç olmayan kişilerin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olduğunu gördük. Dolayısıyla da bu pandemi bize birçok şey öğretti. Bu bilgilerin sürekli sokakta güncellenmesi lazım. Saha Çözüm Hareketi bunun için doğru bir yöntem. Saha Çözüm Türkiye’nin birçok yerinde uygulanıyor. Biz de bu sürece dâhil olmaktan Kuşadası Belediyesi olarak oldukça mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.