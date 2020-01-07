Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
112568
ALTIN
300.731
DOLAR
5.9693
STERLİN
7.8603
EURO
6.6697
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya...
Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim
Arda Turan: En mutlu olduğum...
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834...
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 

Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 

Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı.

07 Ocak 2020 Salı 10:25
7 Okunma
BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 

İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Otobüsün yanma anı bir cep telefonu tarafından görüntülendi.

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı  34 TN 2386 plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak  yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. 

ALEV ALEV YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBelediyeOtobüsYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolculardan ıslıklı protesto
Yolculardan ıslıklı protesto
Beyoğlu'nda metruk binada çökme
Beyoğlu'nda metruk binada çökme
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
İSTANBUL'A FIRTINA HAKİM
İSTANBUL'A FIRTINA HAKİM
İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması
İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Korkunç ölüm böyle geldi!
Korkunç ölüm böyle geldi!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans