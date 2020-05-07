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Bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu

Arnavutköy'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:02
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Bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu

Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde saat 19.45 sıralarında fırın önlerinde yoğunluk olmaması için çalışma yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden Yüksel D.(34) mahalle bekçisi Mehmet A.'ya "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek yerde bulunan sopayla saldırdı. Mahalle bekçisi başına gelen sopa darbesini engellemeye çalışırken elinden yaralandı. Bekçi, tabancasıyla şüpheliyi sol diz altından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan diğer şüpheli Orhan D. ise hastanenin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Orhan D.'nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Yüksel D.'nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve nitelikli yağma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyBekçiSaldırıSilah
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