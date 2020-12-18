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Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda bulunan yazar, şair aynı zamanda ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait İstanbul isimli mozaik eser, bakımsızlıktan dökülüyor. Eserdeki mozaik kaybını Ahmet Raci adlı sanatsever sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla belgeledi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "İMÇ'nin özel mülkiyette olması nedeniyle bu eserlerin bakımı, korunması ve sorumluluğu mülkiyet sahibinde. Eğer İMÇ yönetimi destek talep ederse biz bu eserlerin geleceğe sağlıklı şekilde aktarılması için gerekli sorumluluğu alırız" dedi.

18 Aralık 2020 Cuma 14:24
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Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor

İSTANBUL - Duvar mozaiklerinin seçkin örnekleri arasında gösterilen, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) bulunan ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu imzalı İstanbul mozaiğinin bakımsızlıktan döküldüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada mozaiğin gün geçtikçe yerlerinden düştüğünü belgeleyen fotoğraflar paylaşan Ahmed Raci isimli kullanıcı, eserin sadece bir bölümünde son beş ayda 12 parça mozaiğin daha duvardan düştüğünü belirtti. İMÇ'de çalışan esnaf ise, eserin önemli olduğuna vurgu yaparak bir an önce bakıma alınması gerektiğini belirtti.


 

"İSTANBUL'DA 1051 ÇAĞDAŞ SANAT ESERİ VAR"

İstanbul'da bulunan çağdaş sanat eserlerinin bakımı ve korunmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, eserlerin önemine dikkat çekti. Özel, "İMÇ'de 2 adet Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait mozaik pano var. Ayrıca İMÇ çok özel bir alan 9 tane de çağdaş sanat eserini barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi İBB Miras ekipleri tarafından bir çalışma yürüttük. İstanbul genelindeki çağdaş sanat eserlerinin envanterini tespitine yönelik. Binin üzerinde çağdaş sanat eseri tespiti yaptık. Bunlardan 24 tanesi pano şeklinde. 9 pano da Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait panolar. Tabi bir kısmında deformasyonlar var. Bir kısmı iyi durumda. Türkiye'deki koruma mevzuatı tescil konusunda biraz tartışmaya açık bir konu ortaya koyuyor. Biz bu binin üzerinde eserin tescillenmesi ile ilgili dosyalarımızı oluşturduk. Koruma kurulları ile paylaştık. Birkaç aydır sürdürdüğümüz bir çalışmaydı. Bütün İstanbul tarandı ve çalışma sonlandı. 1051 eser var. Büyük çoğunluğu da özel mülkiyette bulunan eserler bunlar. Örneğin burası. İMÇ de özel bir mülkiyet. Bu tarz eserlerin yapılması ve korunması normal şartlarda mülkiyet sahibine aittir" ifadelerini kullandı.


 

"BURASI ÖZEL MÜLKİYET ALANI"

İMÇ'de bulunan mozaik eserin özel mülkiyet alanında olduğunu ifade eden Oktay Özel, "Tabi bu tarz eserlerde sorumluluk mülkiyet sahibine ait. İMÇ'nin özel mülkiyette olması nedeniyle bu eserlerin bakımı, konservasyonu, korunması sorumluluğu mülkiyet sahibinde. Biz burada sorumluluğu üstümüze almamak için söylemiyoruz ama koruma mevzuatı bunu gerektiriyor. Bizde de çok ciddi bir teknik ekip var. Eğer İMÇ yönetimi, mülkiyet sahibi bizden hem konservasyon açısından hem korunma açısından destek talep ederse biz bu eserlerin geleceğe sağlıklı şekilde aktarılması için gerekli sorumluluğu alırız, yardımlarda bulunuruz" diye konuştu.


 

"BURANIN ÜSTÜNE DÜŞEN YOK, BAKIMSIZ KALDI"

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı esnafı Ahmet Er Eren, "Ben 25 yıldır buradayım. Öğrencilerden başka kimse gelip burası ile ilgilenmiyor. Birçok üniversite öğrencisi gelip burada bunu inceliyorlar bakıyorlar. Arkadaşlar gelip bunun hakkında ders veriyorlar. Şahit oluyoruz ama maalesef bakımsızlıktan dolayı mozaikleri dökülmüş durumda. Atıl durumda resmen" dedi. Yine esnaf Abdullah Şahin ise, "Bedri Rahmi'nin eseri olduğundan bile haberi olmayan var. Çok bakımsız kaldı burası. Hiç üstüne düşen yok" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Manifaturacılar ÇarşısıBedri RahmiİstanbulMozaik
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