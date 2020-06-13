Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Normalleşme ‘sosyalleşme’ye dönüştü
Normalleşme ‘sosyalleşme’ye dönüştü
Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret
Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret
Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptı
Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş...
Kore gazisi toprağa verildi
Kore gazisi toprağa verildi
DJ, küvette ölü bulundu
DJ, küvette ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bebek ve Arnavutköy'de uzun araç kuyruğu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bir çok kişinin akın ettiği Bebek ve Arnavutköy sahilinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:30
0 Okunma
Bebek ve Arnavutköy'de uzun araç kuyruğu

İstanbulların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda İstanbul Boğazı'nı tercih etti. Bebek ve Arnavutköy sahilinde bu durumdan nasibini aldı. Yürüyüş yapanlar, otomobillerin içinde çay içerek manzara seyredenler bölgede yoğunluk oluşturdu.

Bir süre önce bölgede İSKİ tarafından başlatılan içme suyu boru değiştirme çalışmaları nedeniyle Bebek-Beşiktaş istikametine 2 şerit trafiğe kapatılınca, hafta sonu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Arnavutköy'den Bebek istikametine giden sürücüler gidiş-geliş birer şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1,5 kilometre yolu sürücüler ancak 35-40 dakikalık bekleyişlerin ardından aşabildiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BebekArnavutköySahilYürüyüşAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Caddesi eskisi gibi!
İstiklal Caddesi eskisi gibi!
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
İstanbul'da evlerde antikor taraması tüm aşamalarıyla ilk kez görüntülendi
İstanbul'da evlerde antikor taraması tüm aşamalarıyla ilk kez görüntülendi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırgan dehşeti
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırgan dehşeti
Maçka Parkı'nda iki grup birbirine girdi
Maçka Parkı'nda iki grup birbirine girdi
Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Cuma namazı tedbirleri devam ediyor
Cuma namazı tedbirleri devam ediyor
Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu
Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu
Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı
Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı