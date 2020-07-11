Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
Son Dakika
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
Son Dakika
Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması
Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

BEŞİKTAŞ'ın Bebek semtinde yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:39
0 Okunma
Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi. Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi. Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi. Yatta  müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi. Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı. Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü. Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi. Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BebekYatPartiKoronavirüsPolisPandemiBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil anıt oldu
15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil anıt oldu
Sarıyer'de orman yangını: 1 şüpheli aranıyor
Sarıyer'de orman yangını: 1 şüpheli aranıyor
Deniz Köken bir yıllık icraatını anlattı
Deniz Köken bir yıllık icraatını anlattı
Eyüpsultan’da ‘Bir Dünya Anadolu’ sergisi
Eyüpsultan’da ‘Bir Dünya Anadolu’ sergisi
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Adliyede avukatlardan ikinci kez alkışlı eylem
Adliyede avukatlardan ikinci kez alkışlı eylem
Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
Şişli'de 3 binanın çatısı alev alev yandı
Şişli'de 3 binanın çatısı alev alev yandı
Bahçelievler'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bahçelievler'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı