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Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı

BEBEK Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında demirli bulunan tekneye de sıçradı. Yat ve tekne alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. 

14 Şubat 2021 Pazar 10:13
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Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı

Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer teknedeki insanları uyandırdı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki tekneye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayanınca demirli yatlardan ve denizden de müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. 

Yat alev alev yanarken olay yerine gelen bir kişi, yanan yatı görünce sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen kişi, yatın yanmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BebekYatTekneYangın
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