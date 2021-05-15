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BAZI YOLLAR MAÇ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:13
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BAZI YOLLAR MAÇ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK

Galatasaray - Yeni Malatyaspor takımları arasında bugün oynanacak Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar şu şekilde;

KAPATILACAK YOLLAR:

1- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

2- Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

3- Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR:

1- TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.

2- Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYolTrafikMaçFutbolGalatasarayYeni Malatyaspor
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