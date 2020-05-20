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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs denetimi

Sokağa çıkma yasağı sonrasında trafik ve esnaf yoğunluğunun yaşandığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde polis, denetim yaptı. Hale gelenlerin ateşini ölçen polis ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:05
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs denetimi

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde sokağa çıkma yasakları sonrasında oluşan trafik yoğunluğuna karşı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hal ve çevresinde denetim yaptı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe emniyet müdürlüğü koordinasyonunda 232 polis önlem aldı. Polis ekiplerine 90 zabıta ile 50 özel güvenlik görevlisi de destek oldu. Sebze ve meyve hali çevresinde paklanmaya müsaade etmeyen polis ekipleri, hale tedarik görmeye gelenlerin ateşlerini ölçtü. Maskesiz olanlara maske dağıtımının yapıldığı halde sık sık vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarı yapıldı. 

DHA

Son Güncelleme: 20.05.2020 09:13
Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaHalSebzeMeyveKoronavirüsSalgınHastalıkPandemiCovid19
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