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Bayrampaşa halindeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşa Sebze halinde yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:34
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Bayrampaşa halindeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve haline akın etti. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hale gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Halin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı. Öğle saatlerine kadar süren yoğunluk  havadan da görüntülendi

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaHalYoğunluk
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