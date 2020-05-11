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Bayrampaşa halinde yoğunluk denetimi

Sokağa çıkma yasağının bitmesi sonrasında trafik yoğun yaşanması sonrasında harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla hal çevresinde denetim yaptı. Polise denetimlerde özel güvenlik ve zabıta ekipleri de destek verdi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:01
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Bayrampaşa halinde yoğunluk denetimi

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak isteyen esnafların tedarik görmeye gititği Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde yoğun trafik oluşuyordu. Halin giriş ve çıkışında yaşanan yoğunluk, hal bağlantı yolunda da trafiğin sıkışmasına sebep oluyordu. Yaşanan bu durum karşısında Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hareket geçti. Tedarik görmeye gelen esnaflar nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanmaması için çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla bölgede hazır bulundu. Polis ekiplerine çalışmalarında 100 özel güvenlik ile 60 zabıta ekibi de destek oldu. 

ATEŞ ÖLÇÜLDÜ MASKE DAĞITILDI

Polis ekipleri, hale gelen esnafların, hal çevresindeki yollarda bekleme yapmasına müsaade etmedi. Gelen araçlar, sebze ve meyve halinin müsait olan kapılarına yönlendirildi. Polis ekipleri kontrollü bir şekilde araçları hal içine aldı. Gelen araç sürücülerinin sosyal mesafe kuralına uyma ve maske kullanma uyarısı yapıldı. Maskesiz olan hiçbir kimse hal içine alınmazken maskesiz olanlara maske dağıtıldı. Ayrıca polis ekipleri hale giriş yapan araçların sürücülerinin ateşlerini ölçtü. Hale tedarik görmeye gelen Ercan Sasa, "Sıkı denetim olmazsa insanlar başıboş gezecek. Hastalık çoğalacak. Bu illetim gitmesi için herkes elini taşın alına koyacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaHalSebzeMeyveDenetim
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