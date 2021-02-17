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Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangın

Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:46
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Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangın

İSTANBULBayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde kapalı olan ve içinde işçilerin olduğu dükkanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı kaplarken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hal çalışanların yardımıyla dükkan kepengi kepçe yardımıyla açıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdivenle ve köpüklü suyla müdahale etti. İçerde mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan dükkanda hasar meydana gelirken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sebzemeyve Halinde YangınBayrampaşaİstanbul
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