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Bayrampaşa'da motosiklet kamyonete arkadan çarptı; 1 ağır yaralı 

BAYRAMPAŞA, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde bir kamyonet aynı yönde arıza yaptığı iddiaya edilen başka bir kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri arızalı olduğu iddia edilen ve olay yerinde durmayarak kaçan kamyonet sürücüsünü arıyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba 09:40
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Bayrampaşa'da motosiklet kamyonete arkadan çarptı; 1 ağır yaralı 

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet arıza yaptı. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen Yılmaz Yüksel'in kullandığı 34 AFN 13 plakalı kamyonet ise henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptığı iddiaya edilen kamyonete arkadan çarptı. 

KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI AĞIR YARALANDI

Bu sırada 34 CSD 682 plakalı motosikleti kullanan H.Y. ise arızalı olduğu iddia edilen kamyoneti fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.Y. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer motosiklet sürücüleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

POLİS OLAY YERİNDE BULDUĞU PLAKAYI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri arıza yaptığı iddia edilen ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin olay yerinde olmadığını tespit etti.  Kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri olay yerinde buldukları bir plakanın kaçtığı iddia edilen kamyonete ait olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Kaza sonrası TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Kazaya karışan kamyonet ve motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Arızalı olduğu iddia edilen kamyonete arkadan çarpan diğer kamyonetin sürücüsü Yılmaz Yüksel ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaTEM Bağlantı YoluMotosikletKamyonetKazaTrafik Kazası
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