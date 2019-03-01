Bayrampaşa'da kaza

İstanbul DHA
Bayrampaşa hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan servis midibüsü aydınlatma direği ve bariyere çarparak devrildi.
Kazada 29 kişinin bulunduğu servis midibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
DHA