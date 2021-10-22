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Bayrampaşa'da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi

BAYRAMPAŞA'da depoya düzenlenen baskında, kaçak yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak puro ve sigara yakalandı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

22 Ekim 2021 Cuma 10:49
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Bayrampaşa'da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'karınca yöntemi' diye tabir edilen sistemle yurtdışından gelen otobüslerle ülkeye kaçak yolla tütün ve tütün mamulü getirildiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından getirilen sigaraların Bayrampaşa'da tutulduğunu belirleyen düğmeye bastı. 2 ayrı depoya dün baskın yapan polis adreslerde ve araçta 63 bin 200 puro, 5 bin 470 paket sigara, 19 bin 874 paket sigara sarma kâğıdı, 2 bin 905 paket tütün, 8 bin 400 dal doldurulmuş makaron, ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, depoya yapılan baskın anı kameralara yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaKaçakSigaraTütün
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