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Başkan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

12 Mart 2021 Cuma 10:14
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Başkan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti 

İlk olarak Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’nin yanı sıra; hastane hekimleri ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Daha sonra başhekimlik makamına geçerek Kırali ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değerlerinin bir kez daha anlaşıldığını, ülke olarak kendilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi. Görüşmenin sonunda Başkan Yüksel Başhekim Kırali’ye Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti.

Başkan Gökhan Yüksel’in ikinci durağı ise Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Burada da hastanenin başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan’ı ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, sağlık alanındaki ve özellikle pandemi sürecindeki kıymetli katkılarından dolayı Demirhan’a ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti. “Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve her türlü desteğe hazırız.” Dedi. Başkan Gökhan Yüksel görüşmenin sonunda Başhekim Demirhan’a da günün anısına çiçek ve Kartal heykelciği takdim etti.

İLÇEDEKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ

Öte yandan Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri de ilçedeki Aile Sağlığı Merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek bayram çikolatası ve hijyen paketini hekimlere ve sağlık çalışanlarına takdim eden meclis üyeleri, Kartal’ın farklı mahallelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan doktorların sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek not aldı.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Kartal Belediyesi Meclisi Üyeleri, Kartal Belediyesi ailesi olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını vurguladı. Meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilen kutlama ziyaretleri, başkan yardımcılarının da katılımıyla önümüzdeki günlerde devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiBaşkan14 Mart Tıp BayramıGökhan Yüksel
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