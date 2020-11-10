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Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

10 Kasım 2020 Salı 08:09
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Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet S. 06 BJ 4135 plakalı otomobille makas atarak ilerlediği sırada ani fren yaptı. Yapılan ani fren sonrası otomobil ters döndü. O sırada 34 TJU 32 plakalı Temel T., yönetimindeki otomobil ters dönen araça çarparken, arkadan gelen Cihan İ., idaresindeki 16 RE 387 plakalı otomobil de önündeki otomobile çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka kaza yaşanmaması adına yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cihan İ. ve Temel T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza sonrası Basın Ekspres Yolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Basın Ekspres YoluKüçükçekmeceTrafik Kazası
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