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Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 

Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 

22 Aralık 2019 Pazar 11:22
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Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, kitap ihtiyacı olan tüm okul ve öğrenciler için “Kitap Köprüsü” seferberliği başlattı. Türkiye genelinde kitaba ulaşma sorunu çeken öğrencilerin ve okulların kütüphaneleri, Başakşehir’den gönderilen kitaplarla dolmaya başladı.

“Başakşehir'den Türkiye’ye Kitap Köprüsü” projesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Başakşehirli kitap gönüllülerinin desteğiyle başlatılmıştı. Projede son olarak 28 okula kitap gönderildi. Kitap okumayan öğrenci kalmaması için proje süresiz olarak uzatıldı.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNE KİTAP KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Bağışta bulunmak isteyenler, kitapları Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne getirerek teslim edebiliyor. Kabul edilen kitaplar ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde sınıflandırılarak kolilere konuyor ve başta Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ihtiyacı olan okullara sırasıyla gönderiliyor. Başakşehir Belediyesi, kitap bağışçılarının da desteğiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında 50 bin kitabı ihtiyaç duyulan okullara göndermeyi hedefliyor.

 “BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR”

Kitapların günümüzde hala bilgiye ulaşmanın en güvenilir kaynağı olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kitaplar, satırlarının arasında farklı hikayeler, farklı dünyalar saklar. Hayal gücümüzü geliştiren, bizleri farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yolculuğa çıkaran her bir kitap, aslında farklı bir dünyadır. Bizler de, ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’ bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla, bilgiyle olan bağlarını canlı tutmaya büyük bir önem veriyor, kitap sevgilerini çoğaltarak aramızda mesafelerin önemini yitirdiği bir kitap köprüsünün kurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKitapKöprüOkuma
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