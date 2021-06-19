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Başakşehir’de “Doğada 1 Gün” etkinliği başlıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı’nda çocuklara özel hazırlanan “Doğada 1 Gün” etkinlik alanını ziyaret etti. Başkan Kartoğlu, “Çocuklarımız keyifli bir vakit geçirecek, doğayı ve hayvanları yakından tanıma imkânı bulacak” dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:21
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Başakşehir’de “Doğada 1 Gün” etkinliği başlıyor

Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı’da çocuklara özel doğa parkı kurdu. Başakşehirli çocuklar, bir yandan keyifli bir gün geçirirken diğer yandan ise hep birlikte öğrenecek, eğlenecek ve sosyalleşme imkânı bulacak. “Doğada 1 Gün” etkinlik alanına oğlu Yusuf ile gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli çocukların tabiatta bulunan bitki ve hayvan türlerini öğrenerek doğayı daha yakından tanıyacağını söyledi. 

“ÇOCUKLARIMIZI BU DENEYİMİ YAŞAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Doğada 1 Gün” etkinlikleriyle çocuklara çevre bilinci aşılayacaklarını kaydeden Başkan Kartoğlu, “Birbirinden farklı eğlenceli etkinlikler çocuklarımızı bekliyor. 4-14 yaş grubundaki çocuklarımız için minik çiftçi sera alanı, macera parkuru, teknoloji çadırı, sıfır atık geri dönüşüm noktası, hayvanat bahçesi, geleneksel okçuluk, izcilik alanı, canlı langırt, tohum ekme ve fotoğraf teslim alma istasyonu yer alıyor. Benim favorim ise flyfox. İstanbul'un en büyük ormanlarından biri olan Şamlar Tabiat Parkı’nda vadinin bir yakasından diğer yakasına uçarak geçmek isteyen Başakşehirli çocuklarımızı bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, “Doğada 1 Gün” etkinlik alanında hafta içi Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların öğrencilerini misafir edeceğiz. Hafta sonları ise Başakşehirli aileleri 4-14 yaş arası çocuklarıyla birlikte ağırlayacağız” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğada 1 GünBaşakşehir Belediyesi
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