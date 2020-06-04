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Başakşehir’de atıklar rengarenk çiçeklere dönüştü

Başakşehir Belediyesi, geri dönüşüm uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. ‘Atık Nakit’ projesi kapsamında atık biriktirerek çevre sorumluluklarını yerine getiren sitelere saksılı çiçekler hediye edildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 09:53
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Başakşehir’de atıklar rengarenk çiçeklere dönüştü

Atık nakit” projesiyle ilçedeki vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendiren Başakşehir Belediyesi, bu alışkanlığı her ailenin, her vatandaşın kazanabilmesi için yeni projeler üretiyor.

ATIK BİRİKTİRENE RENGARENK YAZ ÇİÇEKLERİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organizasyonuyla evsel atıkları biriktirerek Başakşehir Belediyesi’ne teslim eden sitelere ödül olarak saksılı çiçekler verildi. Bahçeşehir’de bir günde 6 siteye giden ekipler, site yöneticileri ve site görevlileriyle bir araya geldi. Geri dönüşüme kazandırdıkları atıklar oranında her birinde 30 saksı bulunan kasalar sitelerin yöneticilerine ve görevlilerine teslim edildi.

“GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ ARTIYOR”

Yöneticilerden Fikret Kumandaş, projenin iki yönlü yararının bulunduğunu, hem atıkların geri dönüşümünü hem de çiçeklerle çevrenin güzelleşmesini sağladığını söyledi. Bir başka site yöneticisi Mehmet Akif Demirpolat ise sitelerindeki binaların her katına geri dönüşüm kutuları yerleştirildiğini ifade etti. Bu uygulamayla site sakinlerinin geri dönüşüm konusunda görev bilinciyle hareket ederek çaba gösterdiğine dikkat çekti.

SÜPRİZ UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Muhittin Gülkan, karantina boyunca evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşların yaz mevsimini güzel geçirmesi için renkli çiçeklerle katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Başakşehir Belediyesi’nin atık biriktirenlere yönelik hediye ve sürpriz uygulamalarının artarak süreceğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAtıkÇiçek
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