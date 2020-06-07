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Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis, eski site yöneticisi G.S. ile 7 kişiyi yaralayan emekli polis olan babası Z.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

07 Haziran 2020 Pazar 09:30
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Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı

Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, içinde eski site yöneticisi G.S ve onun polis emeklisi olan babası Z.S.'nın da olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"RASTGELE ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde bizimle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacağını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. Site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSiteYönetimKavgaKayaşehir
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